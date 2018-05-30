Спецоперацию по Бабченко СБУ готовила 2 месяца

По словам Бабченко, операция готовилась два месяца

Операция по выявлению заказного теракта спецслужбами РФ готовилась совместно с СБУ на протяжении двух месяцев. Об этом сообщил сам журналист Аркадий Бабченко в пресс-центре СБУ, передает корреспондент РБК-Украина.



"Во-первых, я хотел бы извиниться за все, через что вам пришлось пройти. Извините, по-другому просто нельзя было. Также я очень сильно хотел бы поблагодарить СБУ за то, что спасли мою жизнь", - заявил Бабченко.



По словам Бабченко, операция готовилась два месяца.

Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)



"Меня ввели в курс дела лишь месяц назад. Весь месяц мы прорабатывали действия, результатом чего стала спецоперация. В результате спецоперации взят сегодня человек. Он уже под стражей", - добавил Бабченко.

Напомним, вчера вечером, 29 мая, заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сообщил, что в журналиста Аркадия Бабченко стреляли.

Позже появилась информация о том, что от полученного ранения Бабченко умер в карете "скорой".

Сегодня стало известно, что Бабченко жив.