Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Спецоперацию по Бабченко СБУ готовила 2 месяца

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 17:51
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

По словам Бабченко, операция готовилась два месяца

Операция по выявлению заказного теракта спецслужбами РФ готовилась совместно с СБУ на протяжении двух месяцев. Об этом сообщил сам журналист Аркадий Бабченко в пресс-центре СБУ, передает корреспондент РБК-Украина.

"Во-первых, я хотел бы извиниться за все, через что вам пришлось пройти. Извините, по-другому просто нельзя было. Также я очень сильно хотел бы поблагодарить СБУ за то, что спасли мою жизнь", - заявил Бабченко.

По словам Бабченко, операция готовилась два месяца.

 

Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

"Меня ввели в курс дела лишь месяц назад. Весь месяц мы прорабатывали действия, результатом чего стала спецоперация. В результате спецоперации взят сегодня человек. Он уже под стражей", - добавил Бабченко.

Напомним, вчера вечером, 29 мая, заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сообщил, что в журналиста Аркадия Бабченко стреляли.

Позже появилась информация о том, что от полученного ранения Бабченко умер в карете "скорой".

Сегодня стало известно, что Бабченко жив.

Аркадий Бабченко жив Убийца Бабченко задержан, - СБУ
Темы: Убийство Бабченко    Теги публикации: журналисты, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Оборвался трос": в сети рассказали о падении с популярного аттракциона (видео)
"Искренняя и скромная": на Донбассе убили 15-летнюю украинку (фото)
Украинский музыкант попал в ужасное ДТП в центре Киева (фото)
В семье Олега Винника случилось горе
On Top