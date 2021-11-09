Суд подверг сомнению экспертизу, на которую ссылается "Стоп шлам" по делу против НГЗ

"Это то самое исследование, к результатам которого постоянно апеллируют псевдоактивисты, распространяя фейки в СМИ о влиянии шлама на здоровье. Но таких выводов экспертиза не содержит, более того - она была отозвана КНИИСЭ, поскольку оказалось, что образцы неизвестного происхождения", - отметил адвокат НГЗ Владимир Ващенко.

Сторона Николаевского глиноземного завода поддержала ходатайство о вызове начальника Госэкоинспекции и эксперта, проводившего исследование, чтобы поставить точку в манипуляциях.

Но адвокаты "Стоп шлам" не согласились на допрос эксперта и руководителя ГЭИ, отказались поддержать ходатайство и попросили перерыв для подготовки своей позиции, поэтому заседание было в очередной раз перенесено.

"Это еще раз подтверждает, что в своих громких заявлениях о влиянии на окружающую среду и здоровье, представители "Стоп шлам" манипулируют и вводят в заблуждение и людей, и судей. Ведь почему тогда не поддержать вызов эксперта и не задать вопрос, откуда эти образцы взялись, как ставились вопросы и какие ответы получены?!" - подчеркнул Ващенко.