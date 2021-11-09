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Суд подверг сомнению экспертизу, на которую ссылается "Стоп шлам" по делу против НГЗ

Автор: Наталия Гурковская

Во время судебного заседания, которое состоялось 9 ноября в Николаевском апелляционном суде, представители ОО "Стоп шлам" отказались объяснить судьям, как отбирались образцы красного шлама и как у них оказались результаты инженерно-экологической экспертизы, которую само экспертное учреждение отозвало по причине фальсификаций с образцами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости N".

"Это то самое исследование, к результатам которого постоянно апеллируют псевдоактивисты, распространяя фейки в СМИ о влиянии шлама на здоровье. Но таких выводов экспертиза не содержит, более того - она была отозвана КНИИСЭ, поскольку оказалось, что образцы неизвестного происхождения", - отметил адвокат НГЗ Владимир Ващенко.

Сторона Николаевского глиноземного завода поддержала ходатайство о вызове начальника Госэкоинспекции и эксперта, проводившего исследование, чтобы поставить точку в манипуляциях.

Но адвокаты "Стоп шлам" не согласились на допрос эксперта и руководителя ГЭИ, отказались поддержать ходатайство и попросили перерыв для подготовки своей позиции, поэтому заседание было в очередной раз перенесено.

"Это еще раз подтверждает, что в своих громких заявлениях о влиянии на окружающую среду и здоровье, представители "Стоп шлам" манипулируют и вводят в заблуждение и людей, и судей. Ведь почему тогда не поддержать вызов эксперта и не задать вопрос, откуда эти образцы взялись, как ставились вопросы и какие ответы получены?!" - подчеркнул Ващенко.

Напомним, "Стоп шлам" пытается взыскать с МГЗ 9,2 млрд грн морального вреда. В качестве доказательства активисты предоставили только психологическую экспертизу, но и она была признана Минюстом незаконной, а экспертов привлекли к ответственности, ведь они не исследовали никаких документов о влиянии на здоровье человека, вышли за пределы своих полномочий и не встретились ни с одним из условных потерпевших. Также выяснилось, что люди - "потерпевшие", от имени которых был подан иск к НГЗ, либо не существуют, либо не знали, что их данные используют. Это установила полиция.

Относительно экспертов, учредителей "Стоп шлама" и судей первой инстанции, которые им помогали, расследуются уголовные производства полицией и ГБР.

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НГЗ