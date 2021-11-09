Суд поставив під сумнів експертизу, на яку посилається "Стоп шлам" у справі проти МГЗ

Під час судового засідання, яке відбулося 9 листопада в Миколаївському апеляційному суді, представники ГО "Стоп шлам" відмовилися пояснити суддям, як відбиралися зразки червоного шламу і як у них виявилися результати інженерно-екологічної експертизи, яку сама експертна установа відкликала через фальсифікації зразків.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новости N".
"Це те саме дослідження, до результатів якого постійно апелюють псевдоактивісти, поширюючи фейки у ЗМІ про вплив шламу на здоров'я. Але таких висновків експертиза не містить, більше того - вона була відкликана КНДІСЕ, оскільки виявилося, що зразки невідомого походження", - зазначив адвокат МГЗ Володимир Ващенко.
Сторона Миколаївського глиноземного заводу підтримала клопотання про виклик начальника Держекоінспекції та експерта, який проводив дослідження, щоб поставити крапку у маніпуляціях.
Але адвокати "Стоп шлам" не погодилися на допит експерта та керівника ДЕІ, відмовилися підтримати клопотання та попросили перерву для підготовки своєї позиції, тому засідання було в чергове перенесене.
"Це ще раз підтверджує, що у своїх гучних заявах про вплив на довкілля та здоров'я представники "Стоп шлам" маніпулюють і вводять в оману і людей, і суддів. Адже чому тоді не підтримати виклик експерта і не поставити питання, звідки ці зразки взялися, як ставилися питання та які відповіді отримані?!" - підкреслив Ващенко.
Нагадаємо, "Стоп шлам" намагається стягнути з МГЗ 9,2 млрд грн моральної шкоди. Як доказ активісти надали лише психологічну експертизу, але й її було визнано Мін'юстом незаконною, а експертів притягли до відповідальності, адже вони не досліджували жодних документів про вплив на здоров'я людини, вийшли за межі своїх повноважень і не зустрілися з жодним умовним потерпілим. Також з'ясувалося, що люди - "потерпілі", від імені яких було подано позов до МГЗ, або не існують, або не знали, що їх дані використовують. Це встановила поліція.
Щодо експертів, засновників "Стоп шламу" та суддів першої інстанції, які їм допомагали, розслідуються кримінальні провадження поліцією та ДБР.