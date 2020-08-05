Суд подтвердил законность аукциона, на котором собственником завода "Океан" стал Капацына

Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд 4 августа 2020 подтвердил законность публичного аукциона по продаже Николаевского судостроительного завода "Океан" в декабре 2018 года, по итогам которого владельцем завода стал Василий Капацына.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на решение суда.

Так, апелляционный суд отклонил иски четырех заявителей, сохранив в силе соответствующее решение Хозяйственного суда Николаевской области от 14 февраля 2020 года.

Как известно, в декабре 2018 года состоялся открытый аукцион по продаже завода "Океан". К этому моменту предприятие находилось в состоянии ликвидации и имело многомиллионные долги, а еще ранее, в 2015 году – было признано банкротом.

По итогам аукциона новым собственником завода стал Василий Капацына, который выкупил предприятие за 112 млн грн.

После смены собственника, "Океан" начал восстанавливать производство. По заказу нидерландской судоходной компании Eurobulk завод построил и отправил заказчику две баржи, выполнил несколько контрактов по изготовлению несущих металлоконструкций для моста на Владимирской горке и Шулявского путепровода в Киеве.

По просьбе президента Украины Владимира Зеленского на заводе в предельно сжатые сроки произвели металлоконструкции для моста через реку Северский Донец у станицы Луганской.

Кроме того, завод отремонтировал буксиры "Очаков", "Измаилец" и "Зюйд", сухогруз ALICE, а также земснаряд "Рион".

Напомним, законность аукциона оспаривали ООО "Океан-Судоремонт", "Бельмонд Индастриз Инк" и "Пойзантер Холдингз ЛТД", а также первичная профсоюзная организация завода (в лице ее единственного члена Анатолия Немова).

Перечисленные компании связаны с Василием Астионом и Игорем Игнатовым, у которого имущество завода находилось на ответственном хранении в 2016-2018 годах. В результате за этот период с предприятия пропало имущество на сумму около 40 млн грн.