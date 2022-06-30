Суд подтвердил отсутствие "российского следа" в группе компаний VS Energy

Соответствующее решение было принято судом 11 мая 2022 года по результатам рассмотрения апелляционной жалобы прокурора второго отдела процессуального руководства Первого управления организации и процессуального руководства в уголовных процессах органов Государственного бюро расследований Офиса Генерального прокурора Тулина Романа Андреевича на постановление следователя судьи Печерского районного суда города Киева от 19 апреля 2022 года, которым также было отказано в ходатайстве об аресте активов группы компаний VS Energy.

Свое решение суд мотивировал, в частности, непредоставлением прокурором надлежащих доказательств для подтверждения заявленного ходатайства. Фактически, прокурор строил свои обвинения на публикациях из сети Интернет.

Таким образом, представителем группы компаний VS Energy были предоставлены суду надлежащие доказательства безосновательности обвинений и соответствующего ходатайства прокурора.

В ответ на публикации о якобы причастности россиян к группе компаний VS Energy, акционеры группы уже делали заявление о том, что ни одно из упоминавшихся в публикациях лиц (Бабаков, Гинер, Воеводин, - ред.) не владеет акциями ни одной из компаний группы и не является среди ее бенефициарных владельцев.

"Евгений Гинер вышел из состава акционеров группы компаний VS Energy Еще в 2014 году. Что касается Александра Бабакова и Михаила Воеводина, то они никогда не владели акциями группы компаний VS Energy", - пояснили в компании.

Напомним, ранее Вилис Дамбинс, один из акционеров Группы компаний VS Energy, в интервью РБК-Украина положительно оценил факт проведения соответствующего расследования ГБР и офисом генпрокурора.

"Мы возлагаем большие надежды на это расследование. По большому счету, оно касается статуса собственности нашей группы. Компания готова к тому, чтобы в очередной раз быть проверенной ГБР и прокуратуры. Мы уверены, что с результатами расследования иссякнут медийные мифы о нашей компании. У нас нет" русского следа", он давно исчез. И я очень надеюсь, что расследование поставит точку в этом процессе", - заявил он.

В то же время VS Energy осудила полномасштабную российскую агрессию.

Как известно, "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" объединяет в единой системе управления пять энергораспределительных предприятий-операторов систем распределения ("Херсоноблэнерго", "Житомироблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Ривнеоблэнерго"). На предприятиях под управлением компании работает более 11 тыс. работников.

С 2014 года акционерами "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" являются граждане Евросоюза Валтс Вигантс (Латвия), Вилис Дамбинс (Латвия), Артурс Альтбергс (Латвия), Олег Сизерман (Германия), Марина Ярославская (Германия).