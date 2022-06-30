Суд підтвердив відсутність "російського сліду" в групі компаній VS Energy

Відповідне рішення було ухвалене судом 11 травня 2022 року за результатами розгляду апеляційної скарги прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора Туліна Романа Андрійовича на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 квітня 2022 року, якою також було відмовлено у клопотанні про арешт активів групи компаній VS Energy.

Своє рішення суд мотивував, зокрема, ненаданням прокурором належних доказів для підтвердження заявленого клопотання. Фактично, прокурор будував свої звинувачення на публікаціях з мережі Інтернет.

Таким чином, представником групи компаній VS Energy було надано суду належні докази безпідставності звинувачень та відповідного клопотання прокурора.

У відповідь на публікації про нібито причетність росіян до групи компаній VS Energy, акціонери групи вже робили заяву про те, що жодна зі згадуваних у публікаціях осіб (Бабаков, Гінер, Воєводін, - ред.) не володіє акціями жодної з компаній групи та не є серед її бенефіціарних власників.

"Євген Гінер вийшов зі складу акціонерів групи компаній VS Energy ще у 2014 році. Щодо Олександра Бабакова та Михайла Воєводіна, то вони ніколи не володіли акціями групи компаній VS Energy", - пояснили в компанії.

Нагадаємо, раніше Віліс Дамбінс, один з акціонерів групи компаній VS Energy, в інтерв’ю РБК-Україна позитивно оцінив факт проведення відповідного розслідування ДБР та Офісом генпрокурора.

"Ми покладаємо значні надії на це розслідування. За великим рахунком, воно стосується статусу власності нашої групи. Компанія готова до того, щоб в черговий раз бути перевіреною ДБР і прокуратурою. Ми впевнені, що з результатами розслідування вичерпаються медійні міфи про нашу компанію. У нас немає "російського сліду", він давно зник. І я дуже сподіваюся, що розслідування поставить крапку в цьому процесі", - заявив він.

Водночас VS Energy засудила повномасштабну російську агресію.

Як відомо, "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" об’єднує в єдиній системі управління п’ять енергорозподільчих підприємств-операторів систем розподілу ("Херсонобленерго", "Житомиробленерго", "Кіровоградобленерго", "Чернівціобленерго", "Рівнеобленерго"). На підприємствах під управлінням компанії працює понад 11 тис. працівників.

З 2014 року акціонерами "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" є громадяни Євросоюзу Валтс Вігантс (Латвія), Віліс Дамбінс (Латвія), Артурс Альтбергс (Латвія), Олег Сізерман (Німеччина), Марина Ярославська (Німеччина).