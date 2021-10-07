Суд підтвердив борги "Укренерго" перед генерацією ДТЕК за послуги на балансуючому ринку

Суд підтвердив наявність боргів НЕК "Укренерго" перед генеруючими компаніями ДТЕК на суму 2,3 млрд грн за послуги на балансуючому ринку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Йдеться про борги перед ТЕС компанії, які почали виникати з осені 2020 року. Відповідні рішення господарські суди прийняли в липні-вересні 2021 року.

Згідно з відкритими джерелами, загальна сума боргу "Укренерго" за послуги на балансуючому ринку перед всіма виробниками на сьогодні становить 11 млрд грн. Актуальний борг "Укренерго" перед ТЕС ДТЕК на 7 жовтня складає 1,8 млрд грн.

"Борги НЕК "Укрнерго" перед підприємствами "ДТЕК Енерго" були накопичені протягом жовтня 2020-лютого 2021. В результаті підтримки енергосистеми в опалювальний сезон в умовах дефіциту потужностей, перед компанією, як і перед генерацією, сформувався борг, перспектива погашення якого до сих пір не ясна", - пояснили в компанії.

У ДТЕК підкреслили, що необхідність погашення боргів перед генеруючими компаніями є вкрай важливим, особливо напередодні підготовки до опалювального сезону.

"Це кошти, критично необхідні для проведення своєчасної та повноцінної ремонтної кампанії, закупівлі і поповнення запасів вугілля", - пояснили в компанії.