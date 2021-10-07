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Суд підтвердив борги "Укренерго" перед генерацією ДТЕК за послуги на балансуючому ринку

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 16:03
Суд підтвердив борги "Укренерго" перед генерацією ДТЕК за послуги на балансуючому ринку Фото: ДТЕК (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Суд підтвердив наявність боргів НЕК "Укренерго" перед генеруючими компаніями ДТЕК на суму 2,3 млрд грн за послуги на балансуючому ринку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Йдеться про борги перед ТЕС компанії, які почали виникати з осені 2020 року. Відповідні рішення господарські суди прийняли в липні-вересні 2021 року.

Згідно з відкритими джерелами, загальна сума боргу "Укренерго" за послуги на балансуючому ринку перед всіма виробниками на сьогодні становить 11 млрд грн. Актуальний борг "Укренерго" перед ТЕС ДТЕК на 7 жовтня складає 1,8 млрд грн.

"Борги НЕК "Укрнерго" перед підприємствами "ДТЕК Енерго" були накопичені протягом жовтня 2020-лютого 2021. В результаті підтримки енергосистеми в опалювальний сезон в умовах дефіциту потужностей, перед компанією, як і перед генерацією, сформувався борг, перспектива погашення якого до сих пір не ясна", - пояснили в компанії.

У ДТЕК підкреслили, що необхідність погашення боргів перед генеруючими компаніями є вкрай важливим, особливо напередодні підготовки до опалювального сезону.

"Це кошти, критично необхідні для проведення своєчасної та повноцінної ремонтної кампанії, закупівлі і поповнення запасів вугілля", - пояснили в компанії.

Як повідомлялося, ДТЕК збільшує видобуток вугілля для проходження зими.

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Укренерго ДТЕК
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