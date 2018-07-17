Суд підтвердив арешт майна аеропорту "Одеса"

Суд залишив без задоволення скаргу щодо зняття арешту з активів аеропорту

Апеляційний суд Києва 16 липня 2018 року підтвердив арешт нерухомості та корпоративних прав міжнародного аеропорту "Одеса". Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Таким чином, суд апеляційної інстанції залишив без задоволення скаргу ТОВ "Міжнародний аеропорт Одеса" та ТОВ "Одеса аеропорт Девелопмент" щодо зняття арешту зі даних активів. Зважаючи на це, рішення суду про арешт активів аеропорту набуло чинності.

Слідство встановило, що у 2011 році відбулось незаконне відчуження комунального майна аеропорту на користь суб’єктів господарювання.

Це сталося у результаті створення Одеською міською радою та ТОВ "Одеса аеропорт Девелопмент" (кінцевими власниками якого на той момент були місцеві одеські підприємці) ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса", до статутного фонду якого було передано майно комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса".

Нагадаємо, 29 березня рішенням Солом'янського райсуду Києва нерухоме майно аеропорту "Одеса" і 75% акцій компанії, яка ним володіє (ТОВ "Міжнародний аеропорт Одеса"), були передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку і менеджменту активами (АРМА).