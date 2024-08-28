Суд почав розглядати справу Князєва по суті

Що передувало

Нагадаємо, Князєва ще 2021 року призначили головою Верховного суду. Після двох років перебування на цій посаді його спіймали на хабарництві.

За даними правоохоронців, Князєв міг вимагати хабар у розмірі 2,7 млн доларів. Таким чином, він став найвищим українським чиновником, якого спіймали на корупції.

Суд спочатку обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі близько 107 млн гривень.

Але розмір застави за рік значно зменшили - до 18,168 млн гривень. Це дозволило тоді вже колишньому голові Верховного суду вийти з СІЗО.

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