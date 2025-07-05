Суд підтвердив законність знесення каплиці біля фундамента Десятинної церкви в Києві

Суть спору

Музей вимагав усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою площею 2,32 га на вул. Володимирській, 2, де Релігійна громада самовільно збудувала каплицю площею 133,2 кв.м. Господарський суд зобов’язав громаду знести будівлю за власний кошт та привести землю у попередній стан. Після тривалого виконавчого провадження, у травні 2024 року об’єкт було демонтовано.

Думка юриста

Верховний Суд підтвердив, що навіть якщо боржник зобов’язаний особисто виконати рішення, його бездіяльність не може блокувати виконання рішення суду.

"Держава має право залучити третіх осіб для примусового виконання, якщо боржник ухиляється. Це гарантує ефективність правосуддя і захист прав власника землі", - коментує юрист Клим Братківський.

Адвокат також наголосив, що суди правильно застосували положення статті 63 Закону України "Про виконавче провадження", яка дозволяє виконання рішень без участі боржника, якщо той перешкоджає процесу.