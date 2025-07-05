Суд подтвердил законность сноса часовни возле фундамента Десятинной церкви в Киеве

Суть спора

Музей требовал устранения препятствий в пользовании земельным участком площадью 2,32 га на ул. Владимирской, 2, где Религиозная община самовольно построила часовню площадью 133,2 кв.м. Хозяйственный суд обязал общину снести здание за свой счет и привести землю в прежнее состояние. После длительного исполнительного производства, в мае 2024 года объект был демонтирован.

Мнение юриста

Верховный Суд подтвердил, что даже если должник обязан лично выполнить решение, его бездействие не может блокировать исполнение решения суда.

"Государство имеет право привлечь третьих лиц для принудительного исполнения, если должник уклоняется. Это гарантирует эффективность правосудия и защиту прав собственника земли", - комментирует юрист Клим Братковский.

Адвокат также отметил, что суды правильно применили положения статьи 63 Закона Украины "Об исполнительном производстве", которая позволяет исполнение решений без участия должника, если тот препятствует процессу.