Суд снова перенес зачитывание обвинительного акта Крысину

Защита Крысина снова не явилась на заседание суда

Дарницкий районный суд Киева снова перенес заседание по делу Юрия Крысина из-за неявки его адвокатов. Об этом заявила судья Любовь Леонтюк, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Леонтюк, адвокаты Крысина не сообщили о причинах неявки.

"В случае повторной неявки 26 июля будет ставиться вопрос о привлечении адвокатов к дисциплинарной ответственности. Таким образом, объявлен перерыв на 26 июля на 11:30", - сказала она.

Она также отметила, что в случае неявки защиты будет ставиться вопрос о привлечении бесплатного адвоката. Сам обвиняемый подчеркнул, что против привлечения государственной защиты.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, в деле Крысина осталось зачитать 6 страниц обвинительного акта, после чего последует стадия допроса свидетелей. Подозреваемому также продлили арест на два месяца.

Крысин является фигурантом дела об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия в феврале 2014 года.