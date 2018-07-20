Суд знову переніс зачитування обвинувального акта Крисіну

Захист Крисіна знову не з'явився на засідання суду

Дарницький районний суд Києва знову переніс засідання у справі Юрія Крисіна через неявку адвокатів. Про це заявила суддя Любов Леонтюк, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Леонтюк, адвокати Крисіна не повідомили про причини неявки.

"У разі повторної неявки 26 липня буде ставитися питання про притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності. Таким чином, оголошено перерву на 26 липня на 11:30", - сказала вона.

Вона також зазначила, що у разі неявки захисту буде ставитися питання про залучення безкоштовного адвоката. Сам обвинувачений підкреслив, що проти залучення державної захисту.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, у справі Крисіна залишилося зачитати 6 сторінок обвинувального акта, після чого піде стадія допиту свідків. Підозрюваному також продовжили арешт на два місяці.

Крисін є фігурантом справи про вбивство журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія в лютому 2014 року.