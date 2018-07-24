Суд переніс розгляд матеріалів справи Манафорта на 31 липня

Також були оприлюднені імена п'яти свідків

Окружний суд США прийняв рішення перенести на 31 липня слухання у справі колишнього глави передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта. Про це повідомляє USA Today.

Так, сторона захисту Манафорта просила на засіданні більше часу для ознайомлення з матеріалами справи.

"Це сама серцевина справи. Я впевнений, що нам дуже важливо поглянути на ці папери перед початком суду", - заявив адвокат Манафорта.

Адвокат Кевін Даунінг повідомив також, що більша частина документів пов'язана з помічником Манафорта Ріком Гейтсом, який раніше визнав свою провину.

Зазначимо, Манафорт, який є одним із фігурантів розслідування спецпрокурора Мюллера про роль Росії у президентських виборах 2016 року, свою провину не визнає. Слухання з питання про відстрочення його справи на кілька місяців пройде в понеділок в Олександрії, штат Вірджинія.

Разом з тим, спецпрокурору Мюллеру вдалося отримати свідчення від ряду інших наближених Трампа, в тому числі від колишнього заступника Манафорта Ріка Гейтса. Свою провину також визнав юрист Алекс Ван дер Сван, колись тісно співпрацював з Манафортом і Гейтсом. Йому вже винесено вирок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд у США надав імунітет від судового переслідування п'яти свідкам у справі Пола Манафорта.