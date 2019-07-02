Суд перенес рассмотрение дела Савченко и Рубана на 27 августа

Коллегия судей Броварского районного суда Киевской области отложила до 27 августа 2019 года проведение подготовительного заседания по делу в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко и Владимира Рубана. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Коллегия судей в очередной раз отложила проведение подготовительного заседания в связи с отсутствием обвиняемого нардепа Савченко, которая вместо обязательной явки в суд отправилась для проведения предвыборной агитации в Донецкую область.

Кроме того, в Генпрокуратуре отмечают, что суд "по непонятным мотивам признал указанную причину неявки обвиняемой уважительной", и в очередной раз отказался рассматривать ходатайство прокурора о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Суд назначил следующее судебное заседание на 27 августа 2019 года. Таким образом, ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, поданные стороной обвинения еще 7 мая 2019, останутся безосновательно нерассмотренными судом уже более трех месяцев.

Напомним, ранее Броварской райсуд Киевской области отказался рассматривать ходатайство военных прокуроров о продлении ареста депутата Верховной рады Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.