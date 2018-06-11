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Суд переніс розгляд апеляції на арешт підозрюваного по справі Бабченка на 18 червня

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 12:20
Фото: Борис Герман (РБК-Україна)
Фото: Борис Герман (РБК-Україна)

Засідання перенесли через те, що Германа не доставили до суду

Суд переніс розгляд апеляції на арешт Бориса Германа, підозрюваного в в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка, на 18 червня 2018 року. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив адвокат Германа Євген Солодко.

"Засідання сьогоднішнє було перенесено на 18 червня на 12:15. Більше інформації повідомити не можу", - розказав він.

 

Журналіст "Радіо Свобода" Євген Солонина у Twitter повідомив, що розгляд справи перенесено через недоставку Германа та матеріалів справи до суду.

Нагадаємо, 31 травня поточного року Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Борису Герману, підозрюваному в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка.

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Теги публікації: апелляция, Аркадій Бабченко, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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