Суд переніс розгляд апеляції на арешт підозрюваного по справі Бабченка на 18 червня

Засідання перенесли через те, що Германа не доставили до суду

Суд переніс розгляд апеляції на арешт Бориса Германа, підозрюваного в в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка, на 18 червня 2018 року. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив адвокат Германа Євген Солодко.

"Засідання сьогоднішнє було перенесено на 18 червня на 12:15. Більше інформації повідомити не можу", - розказав він.

Апеляцію на запобіжний захід по Борису Герману, організатору замаху на вбивство #Бабченко , перенесли. Чекаємо брифінгу, на якому пояснять, що й до чого. pic.twitter.com/nLG8R3SMve — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) June 11, 2018

Журналіст "Радіо Свобода" Євген Солонина у Twitter повідомив, що розгляд справи перенесено через недоставку Германа та матеріалів справи до суду.

Адвокати Германа : СБУ сама вирішує, доставляти підсудного, чи ні. Зробіть суддівське реагування, бо СБУ ставить себе над законом! Суд переніс справу на 18.06 о 12.15. Причина - недоставка підсудного і матеріалів справи — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) June 11, 2018

Нагадаємо, 31 травня поточного року Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Борису Герману, підозрюваному в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка.