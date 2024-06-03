Суд передав ТРЦ Gulliver в управління АРМА: в компанії заявляють про рейдерство

Зокрема, менеджмент компанії вказує на грубе порушення процесуальної процедури, оскільки жодних судових рішень, якими б підтверджувалась підозра слідства, не виносилось.

Крім того, у Gulliver акцентують, що в компанії відсутня будь-яка заборгованість перед Державною податковою службою України. А вартість Gulliver у порівнянні з сумою ймовірно несплачених податків є абсолютно не співрозмірною.

"Передача активу Gulliver завдасть шкоди держбюджету, адже при такому рішенні виплати перед державними банками по кредитам будуть призупинені. Йдеться про близько 40 млн грн на місяць", - зазначають представники компанії.

Команда БФК Gulliver у правовому полі продовжуватимемо відстоювати свою позицію в Апеляційному суді, йдеться в офіційній заяві компанії.

Нагадаємо, ТОВ "ТРИ О", у власності і фактичному управлінні якого знаходиться БФК Gulliver, у періоді з 2019 року було сплачено понад 620 млн грн податків. ТОВ "ТРИ О" виконує свої зобов’язання перед державними банками: АТ "Ощадбанк" і АТ "Укрексімбанк".

Так, у 2023 році в погашення кредитних зобов’язань цим банкам було сплачено понад 300 млн грн, а запланований обсяг погашення на 2024 рік становить понад 700 млн грн.