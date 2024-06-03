RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Суд передал ТРЦ Gulliver в управление АРМА: в компании заявляют о рейдерстве

Фото: суд передал ТРЦ Gulliver в управление АРМА (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

В понедельник, 3 июня, Шевченковский районный суд Киева разрешил передачу комплекса Gulliver в управление АРМА, удовлетворив соответствующее ходатайство Офиса генпрокурора. Представители Gulliver заявляют, что решение грубо нарушает процессуальные и материальные нормы права и фактически означает захват бизнеса при содействии правоохранительных и силовых органов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда и ТРЦ Gulliver.

В частности, менеджмент компании указывает на грубое нарушение процессуальной процедуры, поскольку никаких судебных решений, подтверждающих подозрение следствия, не выносилось.

Кроме того, в Gulliver акцентируют, что у компании отсутствует какая-либо задолженность перед Государственной налоговой службой Украины. А стоимость Gulliver по сравнению с суммой вероятно неуплаченных налогов абсолютно не соразмерна.

"Передача актива Gulliver нанесет ущерб госбюджету, ведь при таком решении выплаты перед государственными банками по кредитам будут приостановлены. Речь идет о около 40 млн. грн. в месяц", - отмечают представители компании.

Команда БФК Gulliver в правовом поле будет продолжать отстаивать свою позицию в Апелляционном суде, говорится в официальном заявлении компании.

Напомним, ООО "ТРИ О", в собственности и фактическом управлении которого находится БФК Gulliver, в период с 2019 года было уплачено более 620 млн грн налогов. ООО "ТРИ О" выполняет свои обязательства перед государственными банками: АО "Ощадбанк" и АО "Укрэксимбанк".

Так, в 2023 году в погашение кредитных обязательств этим банкам было уплачено более 300 млн. грн., а запланированный объем погашения на 2024 год составляет более 700 млн. грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
АРМАСуд