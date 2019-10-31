В суд передали дело участника нападения на сотрудника АП

Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Армении, который обвиняется в нападении на сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, после чего последний умер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Киева.

Сообщается, что обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в Шевченковский райсуд Киева для рассмотрения по существу. Нападавшего подозревают в разбое, совершенном группой лиц. Он находится под стражей без права внесения залога.

Материалы в отношении другого нападавшего выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование продолжается.

Напомним, 14 марта в Киеве обнаружили тело сотрудника Администрации президента. По данным следствия, поздно вечером на него напали с целью завладения имуществом. Подозреваемые нанесли Бухтатому не менее четырех ударов в область головы, отобрали у него телефон, банковскую карту и скрылись с места преступления. Тело потерпевшего нашли прохожие.

Один из подозреваемых был оперативно задержан и взят под стражу уже 15 марта.