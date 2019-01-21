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В суд передали дело подозреваемых в нападении на Гусовского

Новости » Общество    21.01.2019 - 15:08
В суд передали дело подозреваемых в нападении на Гусовского
Фото: нападение на Сергея Гусовского (РБК-Украина)

Подозреваемым грозит до 4 лет лишения свободы

Столичная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении 19 подозреваемых в нападении на депутата Киеврады Сергея Гусовского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение прокуратуры Киева.

Сообщается, что прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 19 подозреваемых, которые в помещении КГГА напали на Гусовского. Следствие установило, что 4 октября они облили Гусовского зеленкой и забросали его яйцами. Также сообщается, что хулиганы оказали сопротивление работникам полиции, которые пытались пресечь незаконные действия.

Также сообщается, что нападавших обвиняют в нарушении общественного порядка, которое сопровождалось хулиганством, и сопротивлении работникам правоохранительного органа. Подозреваемым грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция открыла два уголовных производства по факту нападения на Гусовского.

Отметим, после задержания 19 подозреваемых Гусовский заявлял, что организатор нападения не был задержан. Начальник киевской полиции Андрей Крищенко подчеркнул, что будет проводиться служебное расследование относительно действий правоохранителей.

 

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