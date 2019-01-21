До суду передали справу підозрюваних у нападі на Гусовського

Фото: напад на Сергія Гусовського (РБК-Україна)

Підозрюваним загрожує до 4 років позбавлення волі

Столична прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно 19 підозрюваних у нападі на депутата Київради Сергія Гусовського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прокуратури Києва.

Повідомляється, що прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 19 підозрюваних, які в приміщенні КМДА напали на Гусовського. Слідство встановило, що 4 жовтня вони облили Гусовського зеленкою і закидали його яйцями. Також повідомляється, що хулігани чинили опір працівникам поліції, які намагалися припинити незаконні дії.

Також повідомляється, що нападників звинувачують у порушенні громадського порядку, яке супроводжувалося хуліганством, та опорі працівникам правоохоронного органу. Підозрюваним загрожує до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом нападу на Гусовського.

Зазначимо, після затримання 19 підозрюваних Гусовський заявляв, що організатор нападу не був затриманий. Начальник київської поліції Андрій Крищенко підкреслив, що буде проводитися службове розслідування щодо дій правоохоронців.