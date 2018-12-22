Суд отпустил под залог только двух полицейских, которые избивали людей в метро Харькова

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Двух полицейских отпустили под залог в 140 тыс грн

В Харьковском апелляционном суда разъяснили свое решение относительно полицейских, которые избивали людей в метро Харькова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявку, размещенную на портале "Судебная власть Украины".

Как отмечается в сообщении, суд рассматривал апелляции защитников трех из пяти сотрудников патрульной полиции, по подозрению в превышении служебных полномочий в июле этого года, во время несения службы на станции метрополитена "Южный вокзал" и по факту насилия.

По данным суда, только один из этих полицейских подозревается в непосредственном применении насилия по ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины.

"Апелляционную жалобу защитника этого подозреваемого коллегия судей оставила без удовлетворения, а продленную ему меру пресечения - содержание под стражей - без изменений", - говорится в заявлении.

Однако суд отпустил под залог в 140 тыс. 960 грн двух полицейских, поскольку статья 368 Уголовного кодекса Украины предусматривает обязательность альтернативы залога.

Напомним, что в Харькове полицейские жестоко избивали людей на станции метро "Южный вокзал" и требовали от них взятки. Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении четырем работникам сектора патрульной полиции, которые подозреваются в издевательствах над задержанными и получении взяток. Следствием установлены неоднократные случаи превышения служебных полномочий.

Один из группы полицейских, которые подозреваются в издевательствах над задержанными и получении взяток в Харькове, хочет восстановиться на посту и взыскать с ГУНП в Харьковской области средний заработок за время вынужденного прогула.