Суд відпустив під заставу лише двох поліцейських, які били людей у метро Харкова

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Двох поліцейських відпустили під заставу в 140 тис грн

У Харківському апеляційному суду роз'яснили своє рішення щодо поліцейських, які били людей у метро Харкова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, розміщену на порталі "Судова влада України".

Як зазначається в повідомленні, суд розглядав апеляції захисників трьох з п’яти працівників патрульної поліції, за підозрою у перевищенні службових повноважень у липні цього року, під час несення служби на станції метрополітену "Південний вокзал" та за фактом насильства.

За даними суду, лише один з цих поліцейських підозрюється у безпосередньому застосуванні насильства за ч.2 ст.365 Кримінального кодексу України.

"Апеляційну скаргу захисника цього підозрюваного колегія суддів залишила без задоволення, а продовжений йому запобіжний захід - тримання під вартою - без змін", - йдеться в заяві.

Однак суд відпустив під заставу у 140 тис. 960 грн двох поліцейських, оскільки стаття 368 Кримінального кодексу України передбачає обов’язковість альтернативи застави.

Нагадаємо, що у Харкові поліцейські жорстоко били людей на станції метро "Південний вокзал" та вимагали від них хабарі. Прокуратура Харківської області повідомила про підозри чотирьом працівникам сектору патрульної поліції, які підозрюються в знущаннях над затриманими та одержанні хабарів. Слідством встановлено непоодинокі випадки перевищення службових повноважень.

Один із групи поліцейських, які підозрюються в знущаннях над затриманими та одержанні хабарів у Харкові, хоче відновитися на посаді та стягнути з ГУНП в Харківській області середній заробіток за час вимушеного прогулу.