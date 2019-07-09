Суд відпустив з-під варти "екс-міністра" охорони здоров'я Криму Михальчевского

Фото: Петро Міхальчевський (УНІАН)

Суд змінив запобіжний захід Михальчевскому на домашній арешт

Дніпровський районний суд міста Києва звільнив з-під варти колишнього міністра охорони здоров'я Криму Петра Михальчевского, якого звинувачують у державній зраді і сепаратизмі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря генерального прокурора України Лариси Сарган Facebook.

За її словами, суд змінив Михальчевскому запобіжний захід на домашній арешт.

"Тільки Дніпровський районний суд Києва звільнив з-під варти екс-главу Мінохоронздоров'я Криму Петру Міхальчевський, який обвинувачується у державній зраді, змінивши йому запобіжний захід на домашній арешт", - повідомила Сарган.

Нагадаємо, 8 січня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Михальчевскому у вигляді утримання під вартою строком на один місяць. При цьому на суді по справі Михальчевского 8 січня минулого року представники обвинувачення наполягали на його арешт на 60 діб.

2 лютого суд продовжив арешт "колишньому міністрові охорони здоров'я" окупованого Криму Петру Михальчевскому на один місяць. Пізніше 18 лютого Дніпровський райсуд Києва продовжив його арешт на 2 місяці.

Як відомо, на початку січня співробітники Служби безпеки України встановили факт перебування у Києві Михальчевского. 10 червня 2014 року Міхальчевський написав заяву про відставку за власним бажанням. Російський глава Криму Сергій Аксьонов тоді стверджував, що змусив Михальчевского подати у відставку, щоб його не звільняли "за статтею".