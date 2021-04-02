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Суд отправил под домашний арест еще одного участника акции на Банковой

Новина українською → Киев, Пятница 02 апреля 2021 16:02
Суд отправил под домашний арест еще одного участника акции на Банковой Фото: Алексей Білковський (graty.me)
Автор: Дмитрий Левицкий

Печерский районный суд избрал меру пресечения активисту Алексею Билковскому, который принимал участие в акции под Офисом президента в Киеве. Активиста отправили под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщили адвокаты активиста на странице в Facebook.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и отправил Билковского под круглосуточный домашний арест до 23 мая 2021 года.

"Адвокаты категорически не согласны с примененной к нашему клиенту мерой пресечения. Соответственно, сегодняшнее решение суда мы будем обжаловать в апелляции", - заявила сторона защиты.

Как рассказали адвокаты, Билковский просил об отводе судьи, которая рассматривала его дело, но его заявление не удовлетворили.

Напомним, 20 марта в Киеве произошли беспорядки под Офисом президента, где проходила акция протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко. Протестующие забросали ОП файерами и петардами, обрисовали стены краской, разбили стекло, а также подожгли табличку.

После этого МВД обнародовало имена семерых участников беспорядков под Офисом президента.

Добавим, вчера Печерский райсуд Киева отправил под домашний арест участника акции под ОП Филимонова. Ему инкриминируют хулиганство, но активист отрицает свою вину.

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