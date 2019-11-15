Суд отправил под домашний арест чиновницу Офиса президента

Высший антикоррупционный суд применил к руководительнице одного из главных департаментов Офиса президента Украины Светланы Кондзели меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

Кроме того, на подозреваемую положен ряд процессуальных обязанностей, в том числе ношение электронного браслета.

Отмечается, что прокурор САП настаивал на применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 7,684 млн гривен залога.

"Вопрос об обжаловании мер пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решений суда", - говорится в сообщении.

Ранее Высший антикоррупционный суд арестовал сообщника чиновницы Офиса президента Светланы Кондзелы, которую задержали по делу о подстрекательстве к даче взятки за трудоустройство в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины". Следствием установлено, что должностные лица требовали с физического лица 300 тыс. долларов неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, чиновнице ОП и ее сообщнику сообщили о подозрении по статьям законченное покушение на мошенничество (завладение чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере), а также законченное покушение на подстрекательство к предоставление неправомерной требования должностному лицу, которое занимает ответственное положение, то есть совершение преступлений (предусмотренных ч 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины).