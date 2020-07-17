Суд отменил восстановление в должности мэра Черновцов

Кассационный административный суд отменил решения двух судебных инстанций, которыми Алексея Каспрука восстановили в должности мэра Черновцов. Это дело отправили на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Об этом сообщает "Укринформ"

Таким образом, до повторного рассмотрения дела в суде первой инстанции, отстранение от должности Каспрука остается законным.

Отметим, что 26 июля 2018 года Черновицкий горсовет досрочно прекратил полномочия Алексея Каспрука.

В течение следующих девяти месяцев полномочия мэра исполнял секретарь горсовета Василий Продан.

В апреле 2019 года Черновицкий окружной админсуд признал незаконным решение об отставке Каспрука, после чего он был восстановлен в должности. Апелляционный суд подтвердил восстановление в должности городского главы Алексея Каспрука.

Ранее СМИ писали ранее, что на Карплюка и его команду открыты десятки уголовных производств, а сам мэр имеет еще и подозрение.

Напомним, Каспрук был избран мэром Черновцов 25 мая 2014 года.