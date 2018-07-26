Мэра Черновцов Каспрука отправили в отставку

Решение было принято по результатам тайного голосования

В Черновцах депутаты приняли решение об увольнения мэра города Алексея Каспрука. Об этом говорится на местном сайте "Молодий буковинець".

Сообщается, что Черновицкий городской совет принял решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Черновцов Каспрука.

Решение было принято сегодня, 26 июля, на очередной сессии по результатам тайного голосования. По информации представителей счетной комиссии, за отставку Каспрука проголосовали 29 депутатов, еще один бюллетень был испорчен. Еще 13 депутатов не участвовали в голосовании, о чем они публично заявили.

В свою очередь Каспрук заявил, что обжалует решение о своей отставке.

Отметим, что полномочия городского головы будет выполнять секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан.

Напомним, Каспрук был избран мэром Черновцов 25 мая 2014 года.