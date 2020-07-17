Суд отменил восстановление в должности мэра Черновцов

До повторного рассмотрения дела отстранение с должности Каспрука остается законным
Кассационный административный суд отменил решения двух судебных инстанций, которыми Алексея Каспрука восстановили в должности мэра Черновцов. Это дело отправили на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.
Об этом сообщает "Укринформ"
Таким образом, до повторного рассмотрения дела в суде первой инстанции, отстранение от должности Каспрука остается законным.
Отметим, что 26 июля 2018 года Черновицкий горсовет досрочно прекратил полномочия Алексея Каспрука.
В течение следующих девяти месяцев полномочия мэра исполнял секретарь горсовета Василий Продан.
В апреле 2019 года Черновицкий окружной админсуд признал незаконным решение об отставке Каспрука, после чего он был восстановлен в должности. Апелляционный суд подтвердил восстановление в должности городского главы Алексея Каспрука.
Ранее СМИ писали ранее, что на Карплюка и его команду открыты десятки уголовных производств, а сам мэр имеет еще и подозрение.
Напомним, Каспрук был избран мэром Черновцов 25 мая 2014 года.