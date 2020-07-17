Суд скасував поновлення на посаді мера Чернівців

Фото: Олексій Каспрук (Facebook)

До повторного розгляду справи відсторонення з посади Каспрука залишається законним

Касаційний адміністративний суд скасував рішення двох судових інстанцій, якими Олексія Каспрука відновили на посаді мера Чернівців. Цю справу відправили на повторний розгляд у суд першої інстанції.

Про це повідомляє "Укрінформ"

Таким чином, до повторного розгляду справи в суді першої інстанції, відсторонення від посади Каспрука залишається законним.

Зазначимо, що 26 липня 2018 року Чернівецька міськрада достроково припинила повноваження Олексія Каспрука.

Протягом наступних дев'яти місяців повноваження мера виконував секретар міськради Василь Продан.

У квітні 2019 року Чернівецький окружний адмінсуд визнав незаконним рішення про відставку Каспрука, після чого він був відновлений на посаді. Апеляційний суд підтвердив відновлення на посаді міського голови Олексія Каспрука.

Раніше ЗМІ писали раніше, що на Карплюка і його команду відкриті десятки кримінальних проваджень, а сам мер має ще й підозру.

Нагадаємо, Каспрук був обраний мером Чернівців 25 травня 2014 року.