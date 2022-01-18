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Суд отменил решение НБУ о ликвидации "Мисто Банка" Фурсина

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Киев, Вторник 18 января 2022 12:52
Суд отменил решение НБУ о ликвидации "Мисто Банка" Фурсина Фото: "Мисто Банк" (fg.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Окружной админсуд Киева отменил решение Национального банка о ликвидации "Мисто Банка", принадлежащего Ивану Фурсину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фурсина и Фонда гарантирования вкладов.

Суд полностью удовлетворил иск Фурсина. В частности, он признал противоправным и отменил решение НБУ о признании банка неплатежеспособным и его ликвидации.

Также противоправным признано решение ФГВФЛ о введении временной администрации и начале ликвидационной процедуры. Это решение тоже было отменено.

Полный текст решения будет готов через 10 дней. НБУ и Фонд гарантирования могут подать апелляцию в течение месяца после получения полного текста.

Источники ЭП в ФГВФЛ подтвердили информацию о решении суда.

Фурсину принадлежало 97,18% акций АО "Мисто Банк". Он был нардепом 8 созыва как беспартийный самовыдвиженец, входил в депутатскую группу "Воля народа".

Как ранее сообщалось, Нацбанк принял решение от 26 января 2021 об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Мисто Банк".

НБУ в декабре 2021 года необоснованно посчитал капитал "Мисто Банк" сократившимся из-за рейдерской атаки на один из балансовых активов банка, соевую фабрику в Новой Каховке. Позже Фурсин предположил, что это решение было принято НБУ под давлением экс-владельцев банка "Надра" братьев Сегаль, которые считаются организаторами попытки незаконного захвата данного актива.

Следственные действия в отношении подозреваемых в рейдерской атаке на принадлежащую "Мисто Банку" соевую фабрику в Новой Каховке продолжаются.

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