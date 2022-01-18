Суд отменил решение НБУ о ликвидации "Мисто Банка" Фурсина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фурсина и Фонда гарантирования вкладов.

Суд полностью удовлетворил иск Фурсина. В частности, он признал противоправным и отменил решение НБУ о признании банка неплатежеспособным и его ликвидации.

Также противоправным признано решение ФГВФЛ о введении временной администрации и начале ликвидационной процедуры. Это решение тоже было отменено.

Полный текст решения будет готов через 10 дней. НБУ и Фонд гарантирования могут подать апелляцию в течение месяца после получения полного текста.

Источники ЭП в ФГВФЛ подтвердили информацию о решении суда.

Фурсину принадлежало 97,18% акций АО "Мисто Банк". Он был нардепом 8 созыва как беспартийный самовыдвиженец, входил в депутатскую группу "Воля народа".