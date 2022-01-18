ru ua
Вт, 18 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Суд скасував рішення НБУ щодо ліквідації "Місто Банку" Фурсіна

Новость на русском →
Київ, Вівторок 18 січня 2022 12:52
Суд скасував рішення НБУ щодо ліквідації "Місто Банку" Фурсіна Фото: "Місто Банк" (fg.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Окружний адмінсуд Києва скасував рішення Національного банку про ліквідацію "Місто Банку", що належить Івану Фурсіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фурсіна та Фонду гарантування вкладів.

Суд повністю задовольнив позов Фурсіна. Зокрема, він визнав протиправним та скасував рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним та його ліквідацію.

Також протиправним визнано рішення ФГВФО про запровадження тимчасової адміністрації та початок ліквідаційної процедури. Це рішення також було скасовано.

Повний текст рішення буде готовий за 10 днів. НБУ та Фонд гарантування можуть подати апеляцію протягом місяця після отримання повного тексту.

Джерела ЕП у ФГВФО підтвердили інформацію про рішення суду.

Фурсіну належало 97,18% акцій АТ "Місто Банк". Він був нардепом 8 скликання як безпартійний самовисуванець, належав до депутатської групи "Воля народу".

Як раніше повідомлялося, Нацбанк ухвалив рішення від 26 січня 2021 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідації АТ "Місто Банк".

НБУ в грудні 2021 року необґрунтовано порахував капітал "Місто Банк", що скоротився через рейдерську атаку на один з балансових активів банку, соєву фабрику в Новій Каховці. Пізніше Фурсін припустив, що це рішення було ухвалено НБУ під тиском екс-власників банку "Надра" братів Сегаль, яких вважають організаторами спроби незаконного захоплення цього активу.

Слідчі дії щодо підозрюваних у рейдерській атаці на соєву фабрику в Новій Каховці, що належить "Місто Банку", тривають.

Читайте РБК-Україна в Google News
банки
NEWS
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
DAILY
Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік