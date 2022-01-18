Суд скасував рішення НБУ щодо ліквідації "Місто Банку" Фурсіна

Окружний адмінсуд Києва скасував рішення Національного банку про ліквідацію "Місто Банку", що належить Івану Фурсіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фурсіна та Фонду гарантування вкладів.

Суд повністю задовольнив позов Фурсіна. Зокрема, він визнав протиправним та скасував рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним та його ліквідацію.

Також протиправним визнано рішення ФГВФО про запровадження тимчасової адміністрації та початок ліквідаційної процедури. Це рішення також було скасовано.

Повний текст рішення буде готовий за 10 днів. НБУ та Фонд гарантування можуть подати апеляцію протягом місяця після отримання повного тексту.

Джерела ЕП у ФГВФО підтвердили інформацію про рішення суду.

Фурсіну належало 97,18% акцій АТ "Місто Банк". Він був нардепом 8 скликання як безпартійний самовисуванець, належав до депутатської групи "Воля народу".