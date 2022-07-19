Суд отменил решение АМКУ по угольному делу в отношении "Центрэнерго", "Госугольпостач", ДТЭК

Также как видно в реестре судебных решений, АМКУ уже оспаривает решение суда относительно отмены первоначального решения комитета в отношении "Центрэнерго".

Суд подтвердил, что АМКУ не изучил ситуацию на рынках и условия ценообразования, а также проигнорировал ряд важных факторов функционирования рынков.

Вместе с решением, суд также отменил предписанные АМКУ штрафы.

Напомним, АМКУ в апреле 2021 года опубликовал решение по поводу функционирования рынка угля в 2016-2019 года, где обвинил ряд государственных и частных компаний в согласованном ценообразовании на угольную продукцию. Компании обжаловали решение АМКУ в суде как необоснованное.