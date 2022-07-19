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Суд скасував рішення АМКУ у вугільній справі щодо "Центренерго", "Держвугілпостач", ДТЕК

Фото: суд скасував рішення АМКУ у вугільній справі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Господарський суд Києва визнав необґрунтованим і скасував рішення Антимонопольного комітету про нібито обмеження конкуренції на ринку електроенергії і вугілля у 2016 - I половині 2019 відносно компаній "Центренерго", "Держвугілпостач", ДТЕК Трейдинг і Черкаське хімволокно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду, оприлюднених в єдиному державному реєстрі судових рішень.

Також як видно в реєстрі судових рішень, АМКУ вже оскаржує рішення суду щодо скасування первісного рішення комітету щодо "Центренерго".

Суд підтвердив, що АМКУ не вивчив ситуацію на ринках і умови ціноутворення, а також проігнорував ряд важливих факторів функціонування ринків.

Разом з рішенням, суд також скасував запропоновані АМКУ штрафи.

Нагадаємо, АМКУ у квітні 2021 року опублікував рішення з приводу функціонування ринку вугілля в 2016-2019 роки, де звинуватив ряд державних і приватних компаній в узгодженому ціноутворенні на вугільну продукцію. Компанії оскаржили рішення АМКУ в суді як необґрунтоване.

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Антимонопольний комітет УкраїниДТЕК