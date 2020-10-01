Суд снова отложил рассмотрение жалобы по закрытому делу "Роттердам+"

Фото: Высший антикоррупционный суд (РБК-Украина)

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на 8 октября отложил рассмотрение совместного иска "Никопольского завода ферросплавного" Игоря Коломойского и "Центра противодействия коррупции" (ЦПК) об отмене решения Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) закрыть дело ”Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

Об этом по итогу судебного заседания 1 октября сообщил прокурор САП Виталий Пономаренко.

"К рассмотрению жалобы по сути, не перешли, поскольку участники заявили ходатайство о необходимости ознакомления с теми материалами, которые были предоставлены суду", - сообщил прокурор.

Он подчеркнул, что по итогу 3,5 лет расследования дела "Роттердам+" следствие не смогло установить доказательств какого-либо ущерба от этой формулы и наличие состава преступления.

"Нет четкого доказательства размера материального ущерба и вообще, что этот вред был нанесен в результате возможного уголовного преступления", - добавил Пономаренко.

По словам адвоката стороны защиты Наталья Дригваль, следственная судья отклонила просьбу прокурора САП приобщить к делу решение ВАКС от 25 сентября, который отказал в аналогичном иске экс-нардепа Виктора Чумака и признал решение прокурора о закрытии дела "Роттердам+" признаны законны и обоснованы.

Один из истцов, глава ЦПК Виталий Шабунин после суда сообщил, что ожидает окончательное решение по иску 8 октября.

Также Шабунин отрицал, что действует в этом данном судебном процессе в интересах Игоря Коломойского.

Напомним, 24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность решения САП о закрытии дела "Роттердам+". Суд признал, что прокурор САП принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

После этого заявления в ВАКС против закрытия дела подали Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и "Центр противодействия коррупции". 25 сентября их заявления объединены в общее производство.

Дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

Как известно, формула действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии, и автоматически прекратила действие с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.