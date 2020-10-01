Суд знову відклав розгляд скарги по закритій справі "Роттердам+"

Фото: Вищий антикорупційний суд (РБК-Україна)

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) на 8 жовтня відклав розгляд спільного позову "Нікопольського феросплавного заводу" Ігоря Коломойського та "Центру протидії корупції" (ЦПК) про скасування рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) закрити справу "Роттердам+" через відсутність у ньому складу злочину.

Про це за підсумками судового засідання 1 жовтня повідомив прокурор САП Віталій Пономаренко.

"До розгляду скарги по суті, не перейшли, оскільки учасники заявили клопотання про необхідність ознайомлення з тими матеріалами, які були надані суду", - повідомив прокурор.

Він підкреслив, що за підсумком 3,5 роки розслідування справи "Роттердам+" слідство не змогло встановити доказів якого-небудь збитку від цієї формули і наявність складу злочину.

"Немає чіткого доказу розміру матеріального збитку і взагалі, що шкоди було завдано внаслідок можливого кримінального злочину", - додав Пономаренко.

За словами адвоката сторони захисту Наталія Дригваль, слідча суддя відхилила прохання прокурора САП долучити до справи рішення ВАКС від 25 вересня, який відмовив у аналогічному позові екс-нардепа Віктора Чумака і визнав рішення прокурора про закриття справи "Роттердам+" визнані законні і обгрунтовані.

Один з позивачів, глава ЦПК Віталій Шабунін після суду повідомив, що чекає на остаточне рішення за позовом 8 жовтня.

Також Шабунін заперечує, що діє в цьому даному судовому процесі в інтересах Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, 24 вересня Вищий антикорупційний суд, розглянувши позов екс-нардепа Чумака, підтвердив законність рішення САП про закриття справи "Роттердам+". Суд визнав, що прокурор САП прийняв рішення про закриття справи відповідно до чинного законодавства і після належного аналізу всіх зібраних слідством за 3,5 року матеріалів.

Після цієї заяви в ВАКС проти закриття справи подали Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського та "Центр протидії корупції". 25 вересня їх заяви об'єднані в загальне виробництво.

Справа "Роттердам+" було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена як за ініціативою НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення шкоди.

Як відомо, формула діяла у 2016-2019 роках для визначення ринкової вартості вугілля при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії, і автоматично припинила дію з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промислових споживачів зросла.