Суд отложил рассмотрение апелляции ПриватБанка по кредитам Коломойского

Сообщается, что рассмотрение в очередной раз отложили на неопределенный срок в связи с возвращением судом новой апелляционной жалобы лица, которое ранее не участвовало в деле.

По словам руководителя направления "ПриватБанка" по судебной практике и банкротству Олега Лазовского, апелляционное производство по этому делу длится почти 600 дней, хотя по закону может продолжаться не более 60 дней.

Отметим, в июне 2020 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Коломойского и признал недействительным его личное поручительство по кредитам рефинансирования, которые банк привлек в НБУ до национализации.

В 2015 году Коломойский заключил с Нацбанком договоры личной поруки о погашении пяти кредитов рефинансирования.