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Окружной админсуд Киева открыл дело из-за решения Кабмина о закрытии границ

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 17:02
Окружной админсуд Киева открыл дело из-за решения Кабмина о закрытии границ
Фото: Окружной админсуд Киева (oask.gov.ua)

Подготовительное заседание по делу назначено на 18 мая

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об обжаловании правительственного распоряжения о временном закрытии государственных границ в рамках карантина в Украине и назначил подготовительное заседание на 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить указанное распоряжение правительства в части, касающейся временного закрытия пунктов пропуска через госграницу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об обжаловании п.1. Распоряжения Кабинета министров от 14 марта 2020 №287-р "О временном ограничении пересечения государственной границы, направленном на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 вызванной коронавируса SARS-CoV-2", - информирует пресс-служба.

Так, суд постановил рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 18 мая 2020 года.

Напомним, карантин в Украине планируют продлить до 12 мая, но с определенными смягчениями. В частности, украинцам могут позволить посещать парки, но с соблюдением дистанции и масочного режима.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на утро 21 апреля в Украине число зараженных коронавирусом COVID-19 возросло до 6125 человек, а 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

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