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Суд відкрив провадження через закриття КПВВ на адмінкордоні з Кримом

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 14:44
Суд відкрив провадження через закриття КПВВ на адмінкордоні з Кримом
Фото: КПВВ на адміністративному кордоні (УНІАН)

Рішення Кабінету міністрів намагаються оскаржити в суді

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за фактом закриття на час карантину в Україні контрольних пунктів в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з Кримом. Про це повідомляє портал "Судова влада України".

Повідомляється, що відкрито провадження у справі про оскарження постанови Кабміну від 14 березня 291-р., яким тимчасово припинено роботу КПВВ.

"На думку позивача, оскаржуване розпорядження порушує права громадян, які мають реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України, є незаконним і не відповідає правовому акту вищої юридичної сили. Суд прийняв справу до розгляду за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче судове засідання на 2 червня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Окружний адмінсуд Києва відкрив справу через рішення Кабміну про закриття кордонів. Позивач просить визнати дане розпорядження протиправним та скасувати його уряду в частині, що стосується закриття пунктів пропуску для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення.

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