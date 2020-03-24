Суд открыл производство по иску Гладковского против НАПК

Окружной административный суд города открыл производство по иску бывшего замсекретаря СНБО Гладковского против Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОАСК.

Сообщается, что Гладковский просит признать противоправными и отменить решения агентства о результатах полной проверки его деклараций за 2015 и 2016 годы. Он также просит суд отменить решение НАПК, которым утвержден вывод о выявленных признаках коррупционных нарушений, после чего материалы были направлены в НАБУ.

Дело будет рассматриваться в письменном производстве без уведомления участников дела.

Напомним, ранее сообщалось, что расследование по делу Гладковского должно завершиться в марте-апреле.

Он проходит по делу о злоупотреблении властью на закупках по государственному оборонному заказу. Экс-заместителя секретаря СНБО задержали в октябре 2019 года. Позже ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой выхода под залог на сумму более 10 млн гривен.