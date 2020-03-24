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Суд открыл производство по иску Гладковского против НАПК

Новости » Политика     24.03.2020 - 11:18
Суд открыл производство по иску Гладковского против НАПК
Фото: Олег Гладковский (РБК-Украина)

Гладковский просит отменить решения НАПК о проверке его деклараций

Окружной административный суд города открыл производство по иску бывшего замсекретаря СНБО Гладковского против Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОАСК.

Сообщается, что Гладковский просит признать противоправными и отменить решения агентства о результатах полной проверки его деклараций за 2015 и 2016 годы. Он также просит суд отменить решение НАПК, которым утвержден вывод о выявленных признаках коррупционных нарушений, после чего материалы были направлены в НАБУ.

Дело будет рассматриваться в письменном производстве без уведомления участников дела.

Напомним, ранее сообщалось, что расследование по делу Гладковского должно завершиться в марте-апреле.

Он проходит по делу о злоупотреблении властью на закупках по государственному оборонному заказу. Экс-заместителя секретаря СНБО задержали в октябре 2019 года. Позже ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой выхода под залог на сумму более 10 млн гривен.

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