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Суд відкрив провадження за позовом Гладковського проти НАЗК

Новини » Політика     24.03.2020 - 11:18
Суд відкрив провадження за позовом Гладковського проти НАЗК
Фото: Олег Гладковський (РБК-Україна)

Гладковський просить скасувати рішення НАЗК про перевірку його декларацій

Окружний адміністративний суд міста києва відкрив провадження за позовом колишнього заступника секретаря РНБО Гладковського проти Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОАСК.

Повідомляється, що Гладковський просить визнати протиправними та скасувати рішення агентства про результати повної перевірки декларацій за 2015 і 2016 роки. Він також просить суд скасувати рішення НАЗК, яким затверджено висновок про виявлені ознаки корупційних порушень, після чого матеріали були направлені в НАБУ.

Справа буде розглядатися у письмовому провадженні без повідомлення учасників справи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розслідування у справі Гладковського має завершитися у березні-квітні.

Він проходить у справі про зловживання владою на закупівлях за державним оборонним замовленням. Екс-заступника секретаря РНБО затримали в жовтні 2019 року. Пізніше йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою виходу під заставу на суму понад 10 млн гривень.

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