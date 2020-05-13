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Суд открыл производство по делу о восстановлении в должности Верланова

Новости » Общество     13.05.2020 - 14:26
Суд открыл производство по делу о восстановлении в должности Верланова
Фото: Сергей Верланов (facebook.com/sergey.verlanov)

Подготовительное судебное заседание назначено на 19 июня

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Сергея Верланова к Кабинету министров Украины и Государственной налоговой службы из-за своего увольнения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как сообщается, суд рассмотрит это дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 19 июня 2020 года.

Среди требований иска - признать противоправным и отменить распоряжение правительства от 24 апреля, которым Верланов был уволен с должности главы Государственной налоговой службы, и восстановить его в должности.

По мнению истца, распоряжение об увольнении является незаконным, а также нарушает его трудовые права и законные интересы.

Напомним, 7 мая стало известно, что Сергей Верланов подал иск, в котором он требует отменить распоряжение Кабинета министров Украины о своем увольнении.

Отметим, что 24 апреля Кабмин принял решение уволить Сергея Верланова с должности главы Государственной налоговой службы Украины. Он был назначен на эту должность в апреле прошлого года после того, как было принято решение о разделении Государственной фискальной службы.

Через несколько дней, без конкурса, правительство назначило новым главой налоговой службы Алексея Любченко.

Теги Новости Украины СудСергей Верланов
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