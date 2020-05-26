Суд открыл дело по иску о восстановлении Нефьодова в должности главы Таможни

Фото: Максим Нефьодов (РБК-Украина)

Подготовительное заседание назначено на 1 июля

Окружной административный суд Киева открыл дело по иску бывшего главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова о восстановлении его в должности. Подготовительное заседание назначено на 1 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе ОАСК.

Отмечается, что в своем иске Нефьодов просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета министров от 24 апреля об увольнении его с должности главы Таможни.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство и назначил на 1 июля подготовительное заседание по иску Максима Нефьодова к Кабинету министров Украины о возобновлении его в должности председателя Государственной таможенной службы", - говорится в сообщении.

Также Нефьодов просит суд взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время отстранения от службы в размере среднедневной (часовой) зарплаты.

Напомним, правительство приняло решение об увольнении Нефьодов в конце апреля, причиной стал один из худших показателей госбюджета Украины по поступлениям за последнее время.

На прошлой неделе Нефьодов подал в ОАСК иск с просьбой восстановить его в должности главы Гостаможни.

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Автор: Игорь Литвиненко