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Суд відкрив справу за позовом про відновлення Нефьодова на посаді глави Митниці

Новини » Суспільство     26.05.2020 - 16:22
Суд відкрив справу за позовом про відновлення Нефьодова на посаді глави Митниці
Фото: Максим Нефьодов (РБК-Україна)

Підготовче засідання призначено на 1 липня

Окружний адміністративний суд Києва відкрив справу за позовом колишнього голови Державної митної служби Максима Нефьодова про відновлення його на посаді. Підготовче засідання призначено на 1 липня.

Про це повідомили в прес-службі ОАСК.

Наголошується, що у своєму позові Він просить суд визнати протиправним та скасувати розпорядження Кабінету міністрів від 24 квітня про звільнення його з посади голови Митниці.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження і призначив на 1 липня підготовче засідання за позовом Максима Нефьодова до Кабінету міністрів України щодо поновлення його на посаді голови Державної митної служби", - йдеться в повідомленні.

Також Нефьодов просить суд стягнути на його користь суму середнього заробітку за час відсторонення від служби в розмірі середньоденної (годинної) заробітної плати.

Нагадаємо, уряд прийняв рішення про звільнення Нефьодов в кінці квітня, причиною став один з найгірших показників держбюджету України за надходженнями за останній час.

минулого тижня Нефьодов подав у ОАСК позов з проханням поновити його на посаді глави Держмитниці.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України деловосстановление
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