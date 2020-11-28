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Суд отклонил иск Трампа об отмене итогов выборов в Пенсильвании

Автор: Инна Собора

Федеральный апелляционный суд отклонил иск штаба президента Дональда Трампа с требованием признать незаконной победу избранного президента Джо Байдена в Пенсильвании. Суд заявил об отсутствии доказательств.

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Об этом пишет Reuters.

В колегии из трех судей отметили, что свободные и справедливые выборы являются залогом демократии.

"Обвинения в несправедливости серьезны. Они требуют конкретных обвинений, а затем доказательств. У нас нет ни того, ни другого", - сказал судья Бибас.

В заключении апелляционного суда говорится, что "президента выбирают избиратели, а не юристы".

Напомним, Байдена официально объявили победителем выборов в Пенсильвании 24 ноября.

Ранее Верховный суд штата Пенсильвания отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа, в котором указывается, что в Филадельфии была ограничена возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов.

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