Суд відхилив позов Трампа про скасування підсумків виборів в Пенсільванії

Федеральний апеляційний суд відхилив позов штабу президента Дональда Трампа з вимогою визнати незаконною перемогу обраного президента Джо Байдена в Пенсільванії. Суд заявив про відсутність доказів.

Про це пише Reuters.

У колегії з трьох суддів зазначили, що вільні і справедливі вибори є запорукою демократії.

"Звинувачення в несправедливості серйозні. Вони вимагають конкретних звинувачень, а потім доказів. У нас немає ні того, ні іншого", - сказав суддя Бібас.

У висновку апеляційного суду йдеться, що "президента обирають виборці, а не юристи".

Нагадаємо, Байдена офіційно оголосили переможцем виборів в Пенсільванії 24 листопада.

Раніше Верховний суд штату Пенсільванія відхилив позов штабу президента США Дональда Трампа, в якому вказується, що у Філадельфії була обмежена можливість спостерігачів стежити за підрахунком голосів.