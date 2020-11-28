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Суд відхилив позов Трампа про скасування підсумків виборів в Пенсільванії

Автор: Инна Собора

Федеральний апеляційний суд відхилив позов штабу президента Дональда Трампа з вимогою визнати незаконною перемогу обраного президента Джо Байдена в Пенсільванії. Суд заявив про відсутність доказів.

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Про це пише Reuters.

У колегії з трьох суддів зазначили, що вільні і справедливі вибори є запорукою демократії.

"Звинувачення в несправедливості серйозні. Вони вимагають конкретних звинувачень, а потім доказів. У нас немає ні того, ні іншого", - сказав суддя Бібас.

У висновку апеляційного суду йдеться, що "президента обирають виборці, а не юристи".

Нагадаємо, Байдена офіційно оголосили переможцем виборів в Пенсільванії 24 листопада.

Раніше Верховний суд штату Пенсільванія відхилив позов штабу президента США Дональда Трампа, в якому вказується, що у Філадельфії була обмежена можливість спостерігачів стежити за підрахунком голосів.

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Новини України Вибори в СШАДональд Трамп