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Суд США отклонил иск демократов о сговоре штаба Трампа с РФ

Новости » Политика    31.07.2019 - 06:38
Суд США отклонил иск демократов о сговоре штаба Трампа с РФ
Фото: Дональд Трамп (un.org)

Действия предвыборного штаба президента США защищены Первой поправкой к Конституции США

Суд в Нью-Йорке отклонил иск Демократической партии Соединенных Штатов о сговоре членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российской стороной в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Cудья в частности заявила, что нет никаких подтверждений того, что кто-либо из штаба выкрал документы из Национального демократического комитета (DNC).

Отмечается, что в иске, поданном комитетом, говорилось, что члены штаба Трампа находились в сговоре с Россией, порталом WikiLeaks, зятем Трампа Джаредом Кушнером и другими, но адвокаты опровергли обвинения.

Окружной судья Джон Коэлтл постановил, что Россия, несомненно, была "главным" правонарушителем в предполагаемом преступном деянии, но в судах США невозможно вести процессы против целой страны.

Кроме того, Коэлтл сказал, что действия предвыборного штаба Трампа и других лиц были защищены Первой поправкой к Конституции США, в которой, в частности, говорится о свободе слова и прессы.

"DNC не утверждает, что какие-либо факты правдоподобно свидетельствуют о том, что кто-либо из обвиняемых, кроме Российской Федерации, играл какую-либо роль во взломе компьютеров DNC или в краже его информации. Эти действия приписываются только Российской Федерации", - говорится в заключении судьи.

В то же время демократы не оспаривают, что опубликованные документы имели общественное значение, поэтому, по мнению судьи, Первая поправка защищает публикацию украденных документов.

Напомним, в Соединенных Штатах два сенатора - республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен - призывают к ужесточению санкций против России, поскольку убеждены в новых вмешательствах РФ в выборы в США.

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