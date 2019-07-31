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Суд США відхилив позов демократів про змову штабу Трампа з РФ

Новини » Політика    31.07.2019 - 06:38
Суд США відхилив позов демократів про змову штабу Трампа з РФ
Фото: Дональд Трамп (un.org)

Дії передвиборчого штабу президента США захищені Першою поправкою до Конституції США

Суд у Нью-Йорку відхилив позов Демократичної партії Сполучених Штатів про змову членів передвиборчого штабу Дональда Трампа з російською стороною в 2016 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Суддя зокрема заявила, що немає жодних підтверджень того, що хтось зі штабу викрав документи з Національного демократичного комітету (DNC).

Зазначається, що у позові, поданому комітетом, йшлося, що члени штабу Трампа перебували у змові з Росією, порталом WikiLeaks, зятем Трампа Джаредом Кушнером та іншими, але адвокати спростували звинувачення.

Окружний суддя Джон Коелтл постановив, що Росія, безсумнівно, була "головним" правопорушником в можливому злочинному діянні, але в судах США неможливо вести процеси проти цілої країни.

Крім того, Коелтл сказав, що дії передвиборного штабу Трампа та інших осіб були захищені Першою поправкою до Конституції США, в якій, зокрема, йдеться про свободу слова і преси.

"DNC не стверджує, що якісь факти переконливо свідчать про те, що хтось з обвинувачених, крім Російської Федерації, відігравав якусь роль у зламі комп'ютерів DNC або в крадіжці його інформації. Ці дії приписуються тільки Російській Федерації", - йдеться у висновку судді.

Водночас демократи не заперечують, що опубліковані документи мали суспільне значення, тому, на думку судді, Перша поправка захищає публікацію викрадених документів.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах два сенатори - республіканець Марко Рубіо і демократ Кріс Ван Голлен - закликають до посилення санкцій проти Росії, оскільки переконані в нових втручаннях РФ у вибори в США.

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