Суд отклонил апелляцию Кабмина по делу о 250 млн долларов Суркисов в ПриватБанке

Киевский апелляционный суд 10 июня отклонил апелляцию Кабинета министров Украины на решение Печерского районного суда по вкладам семьи Суркисов в государственном "ПриватБанке". Теперь дело будет направлено в кассационную инстанцию - в Верховный суд.

Об этом РБК-Украина сообщили в "ПриватБанке".

В то же время в банке отметили, что это дело ведут юристы Кабинета министров.

Согласно постановлению Печерского районного суда г. Киева от 2017 года "ПриватБанк" должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов по депозитным договорам, которые были приостановлены в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка при национализации (bail in).

Ранее государственный "ПриватБанк" обратился с заявлением в Государственную исполнительную службу о подделке документов в деле о депозитах на 250 млн долларов семьи Суркисов.

В настоящее время собственником "ПриватБанка" является государство в лице Кабинета министров.

Напомним, что 15 июня 2020 года Большая палата Верховного суда продолжит рассмотрение дела по иску семьи Суркисов о процедуре bail-in.